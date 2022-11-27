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يستخدمه مسؤولون حكوميون

حركة الشباب تشن هجومًا على فندق بمقديشو

2022-11-27 الساعة 10:47
حركة الشباب تشن هجومًا على فندق بمقديشو
المواطن - متابعة

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كشف ضابط بالشرطة، اليوم الأحد، أن مسلحين، يشتبه بكونهم من حركة الشباب، هاجموا فندقاً يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.

فندق فيلا روز

وأردف الضابط محمد عبدي أن المهاجمين اقتحموا فندق فيلا روز، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق. ولم يتضح بعد عدد المهاجمين، وفقًا لرويترز.

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وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه نجا من “تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي” في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.

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