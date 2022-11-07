حرمان النصر والاتحاد من دعم وزارة الرياضة

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لم تنجح أندية النصر والاتحاد والأهلي في نيل دعم الحوكمة من وزارة الرياضة، بعدما كشف فريق استراتيجية دعم الأندية عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2022/2023.
وكشفت وزارة الرياضة في بيان لها أن أندية الاتحاد والنصر والأهلي لم تحقق الشروط المطلوبة، في نتائج تقييم الحوكمة، للربع الأول من الموسم الرياضي الحالي.
ووفقًا لذلك، لن تحصل الأندية الثلاثة، على أي مبلغ مالي، من دعم الحوكمة، المقدم من وزارة الرياضة، رغم حاجتها لذلك، وخاصة الأهلي.
وسينال كل من الهلال والشباب دعمًا ماليًا يُقدر بـ7 ملايين ريال، لكل منهما. بعد تواجد كل منهما في الفئة ” أ” من تقييم الحوكمة.
يذكر أن أصفر الرياض يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الثالث.