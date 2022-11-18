حريق بمحطة تحويل للكهرباء في الجوف

نشب حريق محدود، اليوم الجمعة، في محطة تحويل للكهرباء في دومة الجندل بمنطقة الجوف.

استمرار الخدمة

وذكرت شركة الكهرباء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه رغم الحريق لم تتأثر الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.

إخماد الحريق

ووجهت الشركة الشكر لكلٍّ من الدفاع المدني وأرامكو للمشاركة في إخماد الحريق.