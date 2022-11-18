حريق بمحطة تحويل للكهرباء في الجوف

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط معلمون عبر تويتر لوزير التعليم : بدل الانتداب الداخلي مهزلة .. لسنا أقل من سابك تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد تفاصيل تعديل نظام ضريبة الدخل خطيب المسجد النبوي : ما ينشر في الإعلام حول الأبراج والنجوم من الكهانة والتنجيم طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها
نشب حريق محدود، اليوم الجمعة، في محطة تحويل للكهرباء في دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وذكرت شركة الكهرباء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه رغم الحريق لم تتأثر الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.
ووجهت الشركة الشكر لكلٍّ من الدفاع المدني وأرامكو للمشاركة في إخماد الحريق.