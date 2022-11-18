Icon

صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز Icon محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون وقوع إصابات

حريق في مصنع لإسالة الغاز بالكويت

2022-11-18 الساعة 12:57
حريق في مصنع لإسالة الغاز بالكويت
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

نشب حريق في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي دون وقوع إصابات أو تأثر عمليات التصدير، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية: إن فريق الإطفاء في الشركة توجه على الفور إلى موقع الحريق وبدأ في مكافحته.

قد يهمّك أيضاً
Img

اشتباه في سيدة وراء انفجار إسطنبول 

Img

ماسك ينهي العمل عن بُعد بـ email

حرائق متكررة

لم تكن هذه هي الحادث الأولى، ففي أول العام الجاري نشب حريق في مصفاة ميناء الأحمدي، أدى إلى وفاة عاملين من الجنسية الآسيوية، وعدد من الإصابات منهم 5 في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفى.

وفي أكتوبر 2021، اندلع حريق في ذات المصفاة، ونتج عنه إصابات في صفوف العاملين.

وكان هناك حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي في مصفاة الأحمدي، والتي أصيب بسببها العمال في الجهاز التنفسي جراء استنشاق الدخان الصادر عن احتراق الكبريت، بينما جرى علاج آخرين من حروق طفيفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر
السعودية اليوم

لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر

السعودية اليوم
إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون...
حصاد اليوم

اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون...

حصاد اليوم
انخفاض أرباح كهرباء السعودية 13.6%
السوق

انخفاض أرباح كهرباء السعودية 13.6%

السوق
فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين
الرياضة

فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين

الرياضة
أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال...
كأس العالم

أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال...

كأس العالم
فيضانات جارفة تجتاح فنزويلا
يوتيوب

فيضانات جارفة تجتاح فنزويلا

يوتيوب
القلق يعتري أمريكا من اندلاع شغب وعنف
العالم

القلق يعتري أمريكا من اندلاع شغب وعنف

العالم