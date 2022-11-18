حريق في مصنع لإسالة الغاز بالكويت

نشب حريق في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي دون وقوع إصابات أو تأثر عمليات التصدير، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية: إن فريق الإطفاء في الشركة توجه على الفور إلى موقع الحريق وبدأ في مكافحته.

حرائق متكررة

لم تكن هذه هي الحادث الأولى، ففي أول العام الجاري نشب حريق في مصفاة ميناء الأحمدي، أدى إلى وفاة عاملين من الجنسية الآسيوية، وعدد من الإصابات منهم 5 في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفى.

وفي أكتوبر 2021، اندلع حريق في ذات المصفاة، ونتج عنه إصابات في صفوف العاملين.

وكان هناك حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي في مصفاة الأحمدي، والتي أصيب بسببها العمال في الجهاز التنفسي جراء استنشاق الدخان الصادر عن احتراق الكبريت، بينما جرى علاج آخرين من حروق طفيفة.