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في حالة قيام المستفيد بحذف حسابه

حساب المواطن: الانتظار 30 يومًا للتسجيل مجدداً

2022-11-26 الساعة 11:35
حساب المواطن: الانتظار 30 يومًا للتسجيل مجدداً
المواطن - الرياض

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الانتظار 30 يوماً للتسجيل مرة أخرى، في حال قيام المستفيد بحذف حسابه في البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين، عن الإجراء المتبع حال حذف حسابه، حيث أجاب البرنامج قائلاً: “في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب من خلال هذا الرابط، وذلك عن طريق:

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– تسجيل جديد.

– تفاصيل الطلب.

– تعبئة البيانات.

– تقديم الطلب

تفاصيل الدعم لدفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

أهمية الإفصاح عن البيانات

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

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