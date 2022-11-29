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ردًّا على استفسارات في هذا الشأن

حساب المواطن : لا يمكن حذف مستند موافق عليه

2022-11-29 الساعة 9:00
حساب المواطن : لا يمكن حذف مستند موافق عليه
المواطن - الرياض

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أكد حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المستند في حال كان “موافق عليه”، ويمكن حذفه حال كان المستند “منتهي” أو “مرفوض”.

جاء ذلك في الرد على استفسارات أحد المواطنين عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث قال: إنه يواجه مشكلة حيث إن المرفق انتهى تاريخه ولا يمكنه حذفه، متسائلًا عن خيار للحذف، وطريقة لتجديد المرفق حتى يضمن استمرار الدعم.

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ورد خدمة المستفيدين بحساب المواطن على الاستفسار، قائلًا: “بإمكانك إرفاق المستند من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)”.

حالات الحذف

وتابع: “لا يمكنك حذف المستند في حال كان (موافق عليه)، ويمكنك ذلك في حال كان المستند (منتهي) أو (مرفوض) عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) والانتقال إلى (الإجراءات) وحذف المرفق، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.

عدد المستفيدين من الدعم

بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالًا مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

الاستحقاق الكامل من الدعم

أشار الهاجري إلى أن أكثر من 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالًا مقارنة بالدفعة السابقة والبالغ 417 ريالًا.

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