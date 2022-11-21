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استحقاق شهر ديسمبر 2022

حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 61 صدرت

2022-11-21 الساعة 2:30
حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 61 صدرت
المواطن - سعد البحيري

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أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 61 استحقاق شهر ديسمبر 2022.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط ومن ثم الاستعلام عن نتائج الأهلية.

استعلام نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع حساب المواطن
  • الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن
  • إدخال رقم الهوية
  • إضافة الرمز المرئي
  • اختيار أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة وستظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية

التسجيل من الخارج

وفي وقت سابق أوضح البرنامج، مدى إمكانية تسجيل المواطن المقيم خارج المملكة التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم.

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وقالت خدمة المستفيدين، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” عبر حساب “خدمة المستفيدين”، إنه يمكن للمواطن في تلك الحالة التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المُستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة.

موعد الدفعة 61

يذكر أن البرنامج كان قد كشف عن موعد إيداع دفعة شهر ديسمبر في حسابات المستفيدين، والذي سيكون يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل.

جاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن، والذي أوضح أن صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم لدفعة شهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022م؛ حيث إن 10 ديسمبر يوافق السبت، عطلة نهاية الأسبوع.

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