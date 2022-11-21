حساب المواطن: نتائج الأهلية للدورة 61 صدرت

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 61 استحقاق شهر ديسمبر 2022.

وفي وقت سابق أوضح البرنامج، مدى إمكانية تسجيل المواطن المقيم خارج المملكة التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم.

وقالت خدمة المستفيدين، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” عبر حساب “خدمة المستفيدين”، إنه يمكن للمواطن في تلك الحالة التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المُستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة.

موعد الدفعة 61

يذكر أن البرنامج كان قد كشف عن موعد إيداع دفعة شهر ديسمبر في حسابات المستفيدين، والذي سيكون يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل.

جاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن، والذي أوضح أن صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم لدفعة شهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022م؛ حيث إن 10 ديسمبر يوافق السبت، عطلة نهاية الأسبوع.