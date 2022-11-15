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دراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري

حساب المواطن يوضح المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي

2022-11-15 الساعة 10:12
حساب المواطن يوضح المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي
المواطن - الرياض

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أوضح برنامج “حساب المواطن” المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي، مؤكداً أهمية تحديث البيانات حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

وقال حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المغردين على حسابه على “تويتر”، “خدمة المستفيدين”، إن الدعم الإضافي المقدم حتى نهاية العام المالي الحالي، موضحاً أنه يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.

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تفاصيل الدفعة الـ 60 لشهر نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

إجمالي المستفيدين

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

أهمية الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

 

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