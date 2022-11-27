Icon

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستهدف التأكد من صحة الحساب البنكي والآيبان

حساب المواطن يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة

2022-11-27 الساعة 1:44
حساب المواطن يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن بالتفصيل، حلول إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن لدى بعض المستفيدين.

وأضافت أن إجراءات الدفعات المرفوضة تشمل التالي:

قد يهمّك أيضاً
Img

فيفا: الضغوط سبب أداء منتخب قطر بمونديال 2022

Img

إيران تغلق المعبر مع كردستان العراق

الحل الأول:

– راجع البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري

– أدخل لحسابك ثم الدفعات المالية

– اضغط على تأكيد الحساب البنكي

الحل الثاني:

– قم بتغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية

– الدخول للحساب من خلال أيقونة تفاصيل الطلب بيانات الحساب البنكي

– ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة الآيبان الجديد

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي
العالم

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي

العالم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم
إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات
العالم

إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات

العالم
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...
كأس العالم

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...

كأس العالم
اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي
السعودية اليوم

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي

السعودية اليوم
جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40
السعودية اليوم

جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40

السعودية اليوم
صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر
الرياضة

صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

الرياضة
العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...
السعودية اليوم

العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...

السعودية اليوم