حساب المواطن يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة

أوضح برنامج حساب المواطن بالتفصيل، حلول إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن لدى بعض المستفيدين.

وأضافت أن إجراءات الدفعات المرفوضة تشمل التالي:

الحل الأول:

– راجع البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري

– أدخل لحسابك ثم الدفعات المالية

– اضغط على تأكيد الحساب البنكي

الحل الثاني:

– قم بتغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية

– الدخول للحساب من خلال أيقونة تفاصيل الطلب بيانات الحساب البنكي

– ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة الآيبان الجديد