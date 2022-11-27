حساب المواطن يوضح حلول إجراءات الدفع المرفوضة

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أوضح برنامج حساب المواطن بالتفصيل، حلول إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن لدى بعض المستفيدين.
وأضافت أن إجراءات الدفعات المرفوضة تشمل التالي:
– راجع البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري
– أدخل لحسابك ثم الدفعات المالية
– اضغط على تأكيد الحساب البنكي
– قم بتغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية
– الدخول للحساب من خلال أيقونة تفاصيل الطلب بيانات الحساب البنكي
– ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة الآيبان الجديد