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تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض

حساب المواطن يوضح سبب ظهور حالة الاعتراض منتهية

2022-11-16 الساعة 8:40
حساب المواطن يوضح سبب ظهور حالة الاعتراض منتهية
المواطن - الرياض

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أوضح برنامج حساب المواطن، سبب ظهور حالة الاعتراض “منتهية” لدى بعض المستفيدين.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، إن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، حيث ستتم دراسة حالة الأهلية في حال تمت الموافقة قبل تاريخ 10 نوفمبر الجاري.

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وأضاف أنه سيتم إبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية، من خلال الحساب الخاص به، وذلك بمطالعتها في تبويب “دراسة الأهلية”، ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر.

تفاصيل دفعة شهر نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

إجمالي المستفيدين

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

أهمية الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

 

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  • سعيد ناصر سالم أل سعدالله

    أنا عاطل عن العمل وعندي بنت عمرها 4سنوات ومايعطوني حساب المواطن والضمان يقولون دخل زوجتك يكفيكم والزوجه تطالب اني متصرف على بنتي وش اسوي

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