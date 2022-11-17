حساب المواطن: 4 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات أحد المواطنين بشأن تأثير العوائد المالية من الأصول العقارية على الدعم المقدم للمستفيدين من حساب المواطن وكيفية الإفصاح عن تلك العوائد.

وجاء رد خدمة المستفيدين لحساب المواطن على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بضرورة الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية إن وجدت، وفي حال انطبقت شروط الدعم ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم، موضحًا كيفية الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية.

الإفصاح عن عوائد العقارات

1 – (الإفصاح عن الدخل) ومن ثم الضغط على أيقونة إضافة دخل.

2 – اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك).

3 – تحديد مصدر الدخل (العوائد العقارية).

4 – إضافة الدخل الشهري والضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.

تفاصيل الدفعة 60

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

إجمالي المستفيدين

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

أهمية الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط هنا.