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تشمل الزوجة المهجورة والمتزوجة من غير سعودي

حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيس

2022-11-28 الساعة 12:32
حساب المواطن: 5 حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيس
المواطن - الرياض

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن هناك عدة حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي وليس تابعاً.

وأشار حساب المواطن إلى أن من ضمن الحالات التي تمكن الزوجة من تسجيلها كمستفيد رئيس في البرنامج منها “الزوجة المهجورة، والمتزوجة من غير سعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب”.

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ورد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على تساؤل أحد المتابعين حول شروط “التسجيل في حساب مواطن كمستفيد رئيس”، شريطة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

تفاصيل دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

و بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

 

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