حسم التأهل بمجموعتين في كأس العالم 2022 اليوم

تترقب الجماهير مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل.

مباريات كأس العالم اليوم

وتُقام 4 مباريات اليوم في كأس العالم 2022، وتنطلق مواجهتا المجموعة الأولى عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، حيث تلعب هولندا وقطر على استاد البيت، فيما تواجه الإكوادور منتخب السنغال على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق مواجهات المجموعة الثانية عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب منتخب ويلز الأول لكرة القدم ضد إنجلترا على استاد أحمد بن علي، فيما تواجه أمريكا منتخب إيران على استاد الثمامة.

حسم التأهل

ويشهد اليوم حسم تأهل منتخبات المجموعتين الأولى والثانية، لينضما إلى فرنسا، البرازيل والبرتغال الذين صعدوا رسميًا بعد تحقيقهم الفوز في أول جولتين.

ويتقاسم منتخب هولندا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 مع الإكوادور برصيد 4 نقاط لكل منهما، وبفارق نقطة واحدة عن السنغال، فيما ودعت قطر البطولة رسميًا.

ويأمل منتخب هولندا الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على نظيره القطري، لضمان حسم التأهل، فيما ستكون مواجهة الإكوادور والسنغال صعبة للغاية، خاصة أنهما يمتلكان الفرصة للصعود إلى دور الـ16.

على الجانب الآخر، يتصدر منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن إيران، ثم أمريكا برصيد نقطتين، وتتذيل ويلز الترتيب بنقطة واحدة.

وتُعد فرص التأهل لدور الـ16 في كأس العالم في المجموعة الثانية متاحة أمام الجميع، ما يزيد من صعوبة مباريات اليوم، حيث يرغب كل منتخب في تحقيق الفوز وخطف بطاقة الصعود.