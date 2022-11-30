حسين ياسين: الآمال العربية معقودة على الأخضر بمباراته أمام المكسيك

أكد الإعلامي اللبناني، حسين ياسين، اليوم الأربعاء، أن كل الآمال العربية باتت معلقة ومعقودة على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يخوض مباراة مصيرية مساء اليوم، ضد منتخب المكسيك على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

الأخضر السعودي

وكتب حسين ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح اليوم الأربعاء: هذا يوم كبير من المونديال، كل الأنظار والآمال العربية على الأخضر السعودي في مباراته الحاسمة، صباح المونديال الرائع، صباح الخير.

بطاقة التأهل

تدخل المجموعة الثالثة اليوم في صراع للتأهل لدور الـ16، حيث يخوض المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب المكسيكي في اللقاء الذي سيقام على إستاد لوسيل، مساء اليوم، فيما يدخل المنتخب الأرجنتيني مع منتخب بولندا على ملعب 974، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم المقامة حاليًّا في قطر.

ولا تزال حظوظ الأخضر قائمة للتأهل لدور 16 من البطولة؛ حيث يمتلك كافة الإمكانيات الفنية والتي أظهرت نتائجها أمام المنتخب الأرجنتيني؛ إذ خسر الأخير أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف، والذي يعتبر المرشح الأول لكاس العالم 2022.