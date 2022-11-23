حسين ياسين: بعد الانتصار السعودي الكبير سندعم المغرب اليوم

أكد الإعلامي اللبناني حسين ياسين ضرورة مؤازرة المنتخب المغربي في مباراته المرتقبة، اليوم الأربعاء، أمام نظيره الكرواتي، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، خاصةً بعد تألق السعودية وفوز منتخبها على الأرجنتين بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء، ومساء أمس أيضاً نجحت تونس في تحقيق التعادل أمام المنتخب الدنماركي القوي.

دعم المغرب

وكتب حسين ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: بعد الانتصار السعودي الكبير والنتيجة الإيجابية لـ تونس، كلنا مغرب اليوم في بدايتها الصعبة أمام كرواتيا، صباح المونديال الرائع، صباح الخير.

وخطف الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الأنظار في أولى مبارياته بنهائيات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد اللقب.

نهاية سلسلة

وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أطول سلسلة دون هزيمة لـ الأرجنتين في جميع البطولات، والتي وصلت إلى 36 لقاء، ليفشل التانجو في تجاوز رقم إيطاليا، حيث لم تخسر في 37 مواجهة متتالية.

كما يُعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم منذ فوز الكاميرون في مونديال 1990.

وتقدم المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، بالتهنئة إلى الشعب السعودي والقيادة الرشيدة بعد الفوز الكبير الذي حققه الأخضر، أمس الثلاثاء، على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت، أمس، على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الدور الأول بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.