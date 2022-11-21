حسين ياسين: مهاجمو مونديال 2022 أصحاب عقلية استعمارية

تحدث الإعلامي الرياضي اللبناني حسين ياسين، عما تتعرض له قطر منظمة مونديال 2022 من حملة إعلامية في ظل تنظيمها كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية والخليج العربي.

عقلية استعمارية

وكتب حسين ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: الحملة المنظمة على مونديال قطر كشفت أن هناك في أوروبا من لم تغادر العقلية الاستعمارية عقولهم، أزاح عن وجوههم كل الأقنعة المزيفة، لا يريدون لبلادنا أن تتطور، أن تصبح رائدة في أي مجال مهما كان، هم كذابون منافقون، كذابون منافقون.

النسخة الأفضل

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل أيام، إن النسخة الحالية من كأس العالم ستكون الأفضل، مشيراً إلى أنه ليس مضطراً للدفاع عن دولة قطر.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي، صباح السبت الماضي: “مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، أعتقد راسخاً أن قطر تطورت كثيراً في هذا المجال أيضاً”.

وأضاف: “أنا متأكد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأفضل، وأنا فخور بكل من عمل في هذا المجال، وأكثر من 100 ألف شخص عمل بجهد لإنجاح هذا المونديال، وأشكرهم من قلبي على ما قاموا به”.