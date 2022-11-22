حصيلة أول شوط بين المنتخب السعودي والأرجنتين

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انتهى الشوط الأول من لقاء المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتين بنتيجة 1 – 0 في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور الأول بمونديال 2022 في قطر.
لقطات من الملعب توضح الحضور الجماهيري الغفير خلال مباراة #الأرجنتين و #السعودية#Qatar2022 #FIFAWorldCup #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس @FIFAcom@Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/9zxYmAfSEtقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
امتاز الشوط الأول بالسرعة والحماس بين المنتخبين وسط حضور جماهيري كبير من المنتخبين.
وأحرز ميسي هدف الأرجنتين الأول من ضربة جزاء بمرمى محمد العويس حارس مرمى السعودية، احتسبت في الربع ساعة الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن مواجهات كأس العالم 2022.
سدد ميسي كرة قوية ماكرة في الدقيقة الـ 22 من عمر الشوط الأول، نحو مرمى السعودية والحكم لم يحتسبها هدفًا واحتسبت تسللًا.
وألغى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، هدفًا بداعي التسلل على ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 27 ضمن مواجهة السعودية والأرجنتين بمواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.
كما ألغى التحكيم هدفًا آخر للمنتخب الأرجنتيني عن طريق لاوتارو مارتينيز بعدما تدخلت تقنية الفار واحتسب تسللًا في الدقيقة الـ 34.
وأصيب اللاعب والقائد سلمان الفرج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول وخرج مصابًا، ونزل بدلًا من اللاعب نواف العابد.
وبدأت مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر، اليوم الثلاثاء، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية.