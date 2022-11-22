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مباراة حماسية وقوية باستاد لوسيل

حصيلة أول شوط بين المنتخب السعودي والأرجنتين

2022-11-22 الساعة 2:11
حصيلة أول شوط بين المنتخب السعودي والأرجنتين
المواطن - الرياض

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انتهى الشوط الأول من لقاء المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتين بنتيجة 1 – 0 في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور الأول بمونديال 2022 في قطر.

امتاز الشوط الأول بالسرعة والحماس بين المنتخبين وسط حضور جماهيري كبير من المنتخبين.

الهدف الأول

وأحرز ميسي هدف الأرجنتين الأول من ضربة جزاء بمرمى محمد العويس حارس مرمى السعودية، احتسبت في الربع ساعة الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن مواجهات كأس العالم 2022.

كرات تسلل

سدد ميسي كرة قوية ماكرة في الدقيقة الـ 22 من عمر الشوط الأول، نحو مرمى السعودية والحكم لم يحتسبها هدفًا واحتسبت تسللًا.

وألغى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، هدفًا بداعي التسلل على ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 27 ضمن مواجهة السعودية والأرجنتين بمواجهات الدور الأول بكأس العالم 2022.

كما ألغى التحكيم هدفًا آخر للمنتخب الأرجنتيني عن طريق لاوتارو مارتينيز بعدما تدخلت تقنية الفار واحتسب تسللًا في الدقيقة الـ 34.

إصابة الفرج

وأصيب اللاعب والقائد سلمان الفرج في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول وخرج مصابًا، ونزل بدلًا من اللاعب نواف العابد.

وبدأت مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر، اليوم الثلاثاء، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية.

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