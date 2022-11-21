حضور ولي العهد لافتتاح المونديال يجسد دعم الرياضة ونجاحها

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علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.
ونشر وزير الرياضة صورًا من حفل الافتتاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “حفل متميز يترجم جهود كبيرة بإذن الله نسخة ناجحة لمونديال قطر 2022”.
وتحدث الفيصل عن تواجد الأمير محمد بن سلمان قائلًا: “حضور ولي العهد حفل افتتاح مونديال قطر 2022 يجسد دعم الرياضة ونجاحها في وطننا ومنطقتنا الخليجية والعربية”.
وكان ولي العهد، قد وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالسعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة البطولة، ويتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذلك.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم في الشرق الأوسط، حيث انطلق المونديال بمواجهة قطر ضد الإكوادور، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل على إستاد لوسيل.
وخسر منتخب قطر الأول لكرة القدم المباراة الافتتاحية ضد الإكوادور بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره السنغال ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.