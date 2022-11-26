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الفوز على بولندا بأي نتيجة يكفي لضمان التأهل

حظوظ المنتخب السعودي اليوم لبلوغ دور الـ16 بالمونديال

2022-11-26 الساعة 1:48
حظوظ المنتخب السعودي اليوم لبلوغ دور الـ16 بالمونديال
المواطن - الرياض

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يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في مباراته المرتقبة، عصر اليوم السبت، أمام منتخب بولندا، في الرابعة عصراً على ملعب المدينة التعليمية، إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة لبلوغ دور الـ16 من مونديال 2022 وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خرج أمام السويد في بطولة كأس العالم عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

المنتخب السعودي

مباراة بولندا

يلتقي المنتخب السعودي، الذي حقق مفاجأة تاريخية في بطولة كأس العالم 2022 بالفوز على منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي، اليوم السبت في مواجهة ليست سهلة ضد منتخب بولندا في الجولة الثانية من مباريات المونديال.

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وزير الرياضة مع المنتخب السعودي

الفيصل مع اللاعبين – المصدر @gsaksa

سيناريو الفوز

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدماً على كل من بولندا والمكسيك اللذين يحتلان المركز الثاني بالتساوي برصيد نقطة لكل منهما، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأخير من دون نقاط.

وتحقيق المنتخب السعودي الفوز، اليوم السبت، يضمن لـ المنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة باقي المنتخبات في المباريات المقبلة، حيث سيكون رصيد الأخضر 6 نقاط من فوزين متتالين على الأرجنتين وبولندا والمواجهات المباشرة حينها ستكون في صالح الأخضر في حال خسارته مباراة المكسيك الأخيرة بالمجموعة الثالثة.

مسيرة مشرفة

وكان المنتخبان السعودي والبولندي، التقيا 4 مرات ودياً أقيمت في السعودية وانتهت كلها بفوز بولندا.

غير أن مباراة، اليوم السبت، ستكون مختلفة تماماً نظراً لحرص المنتخب السعودي على الحفاظ على المسيرة المشرفة التي ظهر عليها أمام الأرجنتين، ومن أجل التأهل للدور الثاني.

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