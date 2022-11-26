حظوظ تونس باتت ضعيفة.. أستراليا تتغلب على نسور قرطاج

انتهى لقاء منتخبي أستراليا وتونس بفوز المنتخب الأسترالي بهدف أحرزه اللاعب ميتش دوكي في الشوط الأول من المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الجنوب، البوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

عثرة جديدة

وقال المعلق الرياضي أيمن جادة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، عقب المباراة: عثرة أخرى للكرة العربية.. بالخسارة أمام أستراليا حظوظ المنتخب التونسي في الاستمرار تصبح ضئيلة جداً مع الأسف.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي تونس وأستراليا، بتقدم أستراليا بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة المقامة بين المنتخبين على ملعب الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حالياً وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

بهذه النتيجة يصبح موقف المنتخب التونسي وحظوظه في الاستمرار بالمونديال صعبة، كونه يحتل آخر المجموعة بنقطة واحدة جمعها من التعادل أمام الدنمارك.