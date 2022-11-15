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إصابته خطيرة

حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة ماني

2022-11-15 الساعة 11:57
حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة ماني
المواطن - متابعة

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أكدت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن نجم منتخب السنغال وفريق بايرن ميونيخ ساديو ماني سيغيب عن المشاركة أمام هولندا في مستهل مشوار المنتخبين، ضمن منافسات المجموعة الأولى بمونديال قطر 2022؛ لعدم جاهزيته البدنية في ظل محاولات قوية من جانب الجهاز الطبي للزج به في التشكيلة الأساسية.

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رعب سنغالي

وأثار الهولندي فيرجيل فان دايك “صخرة”، دفاع ليفربول وزميل ماني السابق، رعب الجماهير السنغالية الداعمة لفريق أسود التيرانجا بشأن موقف ساديو ماني من الظهور في كأس العالم، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية”.

وقال فان دايك: “لا أعتقد أن ماني سيلعب كأس العالم؛ لأن إصابته خطيرة، وسيكون الأمر صعبًا إذا شارك بكل تأكيد”.

يذكر أن جماهير السنغال تعول كثيرًا على النجم الإفريقي الكبير ساديو ماني الذي ساعد بلاده على الفوز بكأس أمم إفريقيا النسخة الأخيرة على حساب مصر والصعود إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وبطاقة التأهل كانت من منتخب الفراعنة أيضًا.

وأضاف: “تحدثت مع ماني كثيرًا بعد الإصابة، وأشعر بالحزن من أجله؛ لأنني عشت نفس الموقف بالغياب عن المشاركة مع هولندا في يورو 2020؛ لأننا دائمًا ما نطمح كلاعبين للوصول إلى أفضل المستويات والظهور مع منتخبات بلادنا”.

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