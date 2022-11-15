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على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية

حفاوة وترحيب من رابطة خريجي الجامعات السعودية بزيارة ولي العهد

2022-11-15 الساعة 10:46
حفاوة وترحيب من رابطة خريجي الجامعات السعودية بزيارة ولي العهد
المواطن - الرياض

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حفاوة كبيرة وترحيب مفعم بالوفاء والمحبة، لشخص سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بمناسبة زيارته المباركة إلى جمهورية إندونيسيا، ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

رابطة خريجي الجامعات السعودية، ومن خلال رئاستها وأعضائها، عبّرت عن سعادتها الغامرة بزيارة سمو ولي العهد، وترحيبها الكبير بقدومه إلى البلاد في ثاني زيارة لسموه إلى جمهورية إندونيسيا.

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وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية الشيخ عبد الواحد علوي، “إنها لمناسبة عظيمة نغتنمها لنعبر عن فرحتنا بزيارة سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعن ترحيبنا الكبير بشخصه الكريم في بلده الثاني إندونيسيا”، راجياً من الله أن يحفظ سموه ويرزقه التوفيق والسداد في جميع أعماله”.

وخلال لقاء جمع عدداً من أعضاء الرابطة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، استعرض أعضاء الرابطة تجربتهم المباركة خلال تلقيهم العلم في جامعات المملكة، وامتنانهم الكبير لقيادتها وللشعب السعودي، لما يقدمانه من مساعدة وأعمال جليلة لأبناء بلادهم، من تشييد المدارس والجامعات وغيرها من الصروح العلمية والاقتصادية، إلى تقديم المساعدات الغذائية والعينية والمساهمة في رفع الحاجة عن أصحابها.

وشدد أعضاء الرابطة على أن المملكة العربية السعودية ستجني ثمار ما غرسته من أعمال كبيرة وعظيمة في خدمة المسلمين والإنسانية عامة، منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيّب الله ثراه إلى أيامنا هذه، وستكون ثمار خير وبركة على يد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، راجين أن تكون قمة مجموعة العشرين مناسبة لجني بعض ثمار هذه المسيرة العطرة التي تكلل أعمال المملكة حول العالم.

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