حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض

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أحيا الفنان اللبناني راغب علامة، حفلًا بالمملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، حيث قدم فيه أشهر أغانيه المميزة على مدار تاريخه الفني.
راغب علامة يستقبل الجمهور بأغنية اشتقنالك
#حفلات_موسم_الرياض#موسم_الرياض#MBC1@GEA_SA@Benchmark_ksa@raghebalama pic.twitter.com/ZnVarsbQGo
— MBC1 (@mbc1) November 10, 2022
وأشعل راغب علامة مسرح أبو بكر سالم، وسط حضور جماهيري عريض، حيث كان حفله بمشاركة الفنان جورج وسوف والفنان آدم.
وبدأ علامة حفله بأغنية “اشتقنالك”، التي أكد أنه اختارها ليعبر عن شوقه لجمهور الرياض، معبرًا عن سعادته بالالتقاء بهم بعد 3 أعوام من حفله الماضي في الرياض.
وأوضح: “حالة الشوق والحب واللقاء معكم على أرض الرياض الطاهرة لم تكن لتتحقق لولا جهود قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
ووجه الشكر للهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، حيث جعل هذه الإرادة تتحقق، مؤكدًا أنه الحفل يعمل بمبدأ ما يطلبه المحبون، وسيغني القديم والجديد.
وتغنى على إثر ذلك “اللي باعنا”، و”فورًا غرام”، و”يا حياتي”، و”استمارة 6″، و”قلبي عاشقها”.
وعقب ذلك، تلقى مكالمة هاتفية على المسرح من المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي رحب به من خلالها، قائلاً: “نورت مسرح أبو بكر سالم، وأطلب أغنية “جني” مع إهدائها للشعبين السعودي واللبناني.
وأجابه راغب علامة بشكره على الجهد الجبار في موسم الرياض، ليجيبه ممازحُا: “اشكرني بغناء الأغنية التي طلبتها منك، وطلب راغب منه أن يغني من كلماته مستقبلاً عن السعودية ولبنان ليلحنها”.