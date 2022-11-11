Icon

لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك Icon إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال Icon وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها Icon زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! Icon موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
يستقبل الجمهور بأغنية اشتقنالك

حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض

2022-11-11 الساعة 4:24
حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة، حفلًا بالمملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، حيث قدم فيه أشهر أغانيه المميزة على مدار تاريخه الفني.

وأشعل راغب علامة مسرح أبو بكر سالم، وسط حضور جماهيري عريض، حيث كان حفله بمشاركة الفنان جورج وسوف والفنان آدم.

استقبال بـ اشتقنالك

وبدأ علامة حفله بأغنية “اشتقنالك”، التي أكد أنه اختارها ليعبر عن شوقه لجمهور الرياض، معبرًا عن سعادته بالالتقاء بهم بعد 3 أعوام من حفله الماضي في الرياض.

حالة شوق

وأوضح: “حالة الشوق والحب واللقاء معكم على أرض الرياض الطاهرة لم تكن لتتحقق لولا جهود قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ووجه الشكر للهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، حيث جعل هذه الإرادة تتحقق، مؤكدًا أنه الحفل يعمل بمبدأ ما يطلبه المحبون، وسيغني القديم والجديد.

وتغنى على إثر ذلك “اللي باعنا”، و”فورًا غرام”، و”يا حياتي”، و”استمارة 6″، و”قلبي عاشقها”.

طلب من آل الشيخ

وعقب ذلك، تلقى مكالمة هاتفية على المسرح من المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي رحب به من خلالها، قائلاً: “نورت مسرح أبو بكر سالم، وأطلب أغنية “جني” مع إهدائها للشعبين السعودي واللبناني.

وأجابه راغب علامة بشكره على الجهد الجبار في موسم الرياض، ليجيبه ممازحُا: “اشكرني بغناء الأغنية التي طلبتها منك، وطلب راغب منه أن يغني من كلماته مستقبلاً عن السعودية ولبنان ليلحنها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وديتان لـ المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال
كأس العالم

وديتان لـ المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال

كأس العالم
المملكة ترأس مجموعة المانحين لدعم مكتب OCHA
السعودية اليوم

المملكة ترأس مجموعة المانحين لدعم مكتب OCHA

السعودية اليوم
4 توابل تساعد في إذابة جلطات الدم
حصاد اليوم

4 توابل تساعد في إذابة جلطات الدم

حصاد اليوم
وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية

حصاد اليوم
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
هشاشة العظام تهدد 3 فئات
صحة وطب‎

هشاشة العظام تهدد 3 فئات

صحة وطب‎
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم