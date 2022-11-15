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رقم 19 في تاريخه

حفل زفاف في البيت الأبيض

2022-11-15 الساعة 1:21
حفل زفاف في البيت الأبيض
المواطن - متابعة

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يشهد البيت الأبيض حفل الزفاف التاسع عشر في تاريخه، السبت القادم، إذ تتزوج نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبيتر نيل في الحديقة الجنوبية.

تعرف نعومي بايدن (28 عامًا) على نيل (25 عامًا) قبل نحو أربع سنوات في نيويورك، وقال البيت الأبيض: إن علاقتهما استمرت منذ ذلك الحين، وفقًا لصحيفة البيان.

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نعومي بايدن محامية، ووالدها هو هانتر بايدن، أما نيل فقد تخرج أخيرًا في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، وسيقيم الزوجان في واشنطن.

الزفاف الـ19

تسعة من أصل 18 حفل زفاف موثقة في البيت الأبيض كانت لبنات رؤساء- آخرهم تريشيا، ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون، عام 1971، وليندا ابنة الرئيس ليندون جونسون، عام 1967.

كما عقد الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند قرانه هناك أيضًا أثناء توليه منصبه.

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