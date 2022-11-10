حقائق عن 11 نوفمبر ويوم العزاب

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تحدث الخبير في التجارة الإلكترونية عبدالله الفوزان، اليوم الخميس، عن سبب تسمية 11 نوفمبر بيوم العزاب، وكيفية انتشاره في دول العالم حتى أصبح أكبر حدث عالمي للتسوق.
البداية كانت بالصين ..قد يهمّك أيضاً
عبدالله الفوزان – خبير في التجارة الإلكترونية: لهذا السبب سمي 11 نوفمبر بيوم العزاب .. وهناك طرق للتحقق من أسعار السلع وقت التخفيضات ومدى التلاعب فيها@econabdullah#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4I4eJ68vHX
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 10, 2022
وأوضح الفوزان، خلال حواره مع برنامج سيدتي المذاع على قناة “روتانا خليجية “، أن بعض الطلاب بإحدى جامعات الصين عام 1993 قاموا بتخصيص يوم للعزاب.
وأضاف أنه في عام 2009 قرر الرئيس التنفيذي لموقع علي بابا بعمل تخفيضات لمدة 24 ساعة بمناسبة يوم العزاب، ثم تلته مواقع أخرى في الصين، ثم انتشرت في العالم، وتم زيادة مدة التخفيضات، لمدة أسبوع أو أسبوعين وصولًا إلى البلاك فراي دي المعترف به من أمريكا.
فيما يتعلق بطرق التحقق من أسعار السلع، قال الفوزان: إن هناك أدوات يمكن إضافتها على المتصفح لتحديد آخر الأسعار المطروحة قبل أسبوع أو أسبوعين، ومن خلالها يمكن المقارنة حول جدية التخفيضات من عدمها.
وفي هذا اليوم يخطط عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا Alibaba للتغلب على العقبات لتحقيق مبيعات قياسية في يوم العزاب في الصين خلال أكبر حدث تسوق في العالم، ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يظل المستهلكون حذرين مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ولطالما شهد علي بابا نموًّا هائلًا في يوم العزاب 11/ 11 منذ إطلاقه في عام 2009، وكل عام يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا عن العام الذي يسبقه.