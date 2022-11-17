حقوق الإنسان: المملكة وفرت بيئة آمنة لتمكين الطفل وحمايته

أكد مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أولت قضية الطفل أهمية قصوى، وحرصت على حمايته وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته.

لكل طفل كل الحق

جاء ذلك خلال افتتاحه في مقر الهيئة بالرياض، ندوة بعنوان “لكل طفل كل الحق” ، ضمن فعاليات الهيئة المتزامنة مع اليوم العالمي للطفل 2022، بمشاركة مختصين من عدة جهات، بهدف تعزيز دور المملكة في الاهتمام بحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بتلك الحقوق وآليات تطبيقها، وتفعيل حق الأطفال في التعبير والمشاركة.

وقال معاليه: “إن المملكة اتخذت العديد من التدابير والتشريعات التي تحمي الطفل وتعزز حقوقه، أبرزها أنظمة حماية الطفل، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جريمة التحرش، والأحداث، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، والإستراتيجية الوطنية للطفولة، ومشروع مكافحة التنمر بين الأقران في المدارس، وغيرها من المؤسسات والمشاريع الرامية إلى تمكين الطفل وصون حقوقه.

وفي سياق الندوة تناولت عضو مجلس الهيئة الدكتورة هند خليفة في الجلسة الأولى “حقوق الطفل بين التنظير والتطبيق على أرض الواقع”، فيما تطرقت عضو لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة وفاء السبيل إلى “حقوق الطفل ومسؤولياته”، وسلطت المسؤول الوطني نوف البلوي الضوء على “حق الأطفال والأعمال التجارية”.

وشهدت الجلسة الثانية حواراً مفتوحاً عن حقوق الطفل، شارك في نقاشاته عضو لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتور بندر السويلم، ومدير إدارة الابتكار بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة الدكتورة سفانة المشهدي، ورئيس مجلس جمعية الطفولة الجوهرة العجاجي.