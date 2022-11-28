Icon

إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
في الموسم المقبل

حقيقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي

2022-11-28 الساعة 12:59
حقيقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تناولت تقارير صحفية أن مارسيلو مينديز، وكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استنكر ما تردد عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

الخطوة المقبلة

وفقًا لإذاعة كادينا سير الإسبانية التي نقلت تصريحات وكيل اللاعب الأرجنتيني، وجاء فيها: “ليس هناك أي مفاوضات بشأن انتقال النجم الأرجنتيني الموسم المقبل، وخطوته المقبلة لم تتضح بعد”.

قد يهمّك أيضاً
Img

3 وسائل هي الأبرز لمواجهة مخاطر السيول

Img

هطول أمطار غزيرة جنوب شرق مكة المكرمة

ميسي

تألق ميسي

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر، لينعش آمال راقصي التانجو في التأهل للدور المقبل من مونديال 2022 في قطر.

أرقام خاصة

وخاض ميسي مباراته الـ21 في كأس العالم ليعادل رقم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني شارك في البطولة، كما وصل لأهداف مارادونا في كأس العالم برصيد 8، وذلك وفقاً لما جاء في شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وأنعش المنتخب الأرجنتين آماله في التأهل لدور الـ16، بعدما حقق أول 3 نقاط في المركز الثاني، خلف بولندا المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المكسيك المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم