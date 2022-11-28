حقيقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي

تناولت تقارير صحفية أن مارسيلو مينديز، وكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استنكر ما تردد عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

الخطوة المقبلة

وفقًا لإذاعة كادينا سير الإسبانية التي نقلت تصريحات وكيل اللاعب الأرجنتيني، وجاء فيها: “ليس هناك أي مفاوضات بشأن انتقال النجم الأرجنتيني الموسم المقبل، وخطوته المقبلة لم تتضح بعد”.

تألق ميسي

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على المكسيك بهدفين نظيفين، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر، لينعش آمال راقصي التانجو في التأهل للدور المقبل من مونديال 2022 في قطر.

أرقام خاصة

وخاض ميسي مباراته الـ21 في كأس العالم ليعادل رقم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني شارك في البطولة، كما وصل لأهداف مارادونا في كأس العالم برصيد 8، وذلك وفقاً لما جاء في شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وأنعش المنتخب الأرجنتين آماله في التأهل لدور الـ16، بعدما حقق أول 3 نقاط في المركز الثاني، خلف بولندا المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المكسيك المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.