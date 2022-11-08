Icon

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس Icon ترقب عالمي لنتائج انتخابات الكونجرس Icon الحياد الصفري هدف السعودية فماذا يعني؟ Icon 9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ Icon الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة Icon 15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
رغم ظهورهما معًا

حقيقة انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

2022-11-08 الساعة 6:37
حقيقة انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

باتت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع الشائعات المنتشرة مؤخرًا حول انفصالهما عن بعضهما، رغم ظهورهم معًا خلال العرض الخاص لفيلم “تحت تهديد السلاح”.

إشاعات دائمة

ورد الفنان حسن الرداد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم، قائلًا خلال برنامج “أرب وود” المذاع على قناة “روتانا”: “أنا متعود على الإشاعات دي من زمان، مرة يقولوا اتخانقنا، ومرة يقولوا انفصلنا، والكلام دا مش صحيح”.

وأضاف الرداد: “قالوا علينا خلفنا بنت اسمها كنزي وولد اسمه سمير، وكل الإشاعات دي غلط”.

مزاعم حمل

يأتي ذلك مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة إيمي سمير غانم، وهي ترتدي ملابس فضفاضة، مرجحين أنها تخفي معالم حملها.

الظهور معًا

وكان آخر ظهور لـ إيمي سمير غانم، يوم الأحد الماضي برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، خلال العرض الخاص لفيلمه “تحت تهديد السلاح” في مصر.

كما فاجأته بحضورها العرض الخاص لفيلمه “تحت تهديد السلاح” في جدة وسافرت له من دبي إلى مدينة جدة حتى تستطيع أن تكون بجانبه.

ونشر الرداد حينها فيديو له هو وإيمي سمير غانم عند مفاجأتها له أثناء العرض الخاص على الريد كاربت.

وعلق على الفيديو قائلا: “أحلى مفاجأة في الدنيا، كنت في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح في جدة وإيمي كانت في دبي، وراجعة مصر وفي وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة، جات واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطي، وطبعًا عرفتها من عينيها على طول، إيمي جات تحضر العرض الخاص في جدة وتعملي مفاجأة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري
حصاد اليوم

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري

حصاد اليوم
تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم
تكنولوجيا

تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم

تكنولوجيا
قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم
السعودية اليوم

قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم

السعودية اليوم
بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن
العالم

بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن

العالم
رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية
آخر الاخبار

رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية

آخر الاخبار
متعة أن تكون في الثلاثين
حصاد اليوم

متعة أن تكون في الثلاثين

حصاد اليوم
ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا
السعودية اليوم

ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا

السعودية اليوم
عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...
الرياضة

عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...

الرياضة