حقيقة انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

باتت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع الشائعات المنتشرة مؤخرًا حول انفصالهما عن بعضهما، رغم ظهورهم معًا خلال العرض الخاص لفيلم “تحت تهديد السلاح”.

إشاعات دائمة

ورد الفنان حسن الرداد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم، قائلًا خلال برنامج “أرب وود” المذاع على قناة “روتانا”: “أنا متعود على الإشاعات دي من زمان، مرة يقولوا اتخانقنا، ومرة يقولوا انفصلنا، والكلام دا مش صحيح”.

وأضاف الرداد: “قالوا علينا خلفنا بنت اسمها كنزي وولد اسمه سمير، وكل الإشاعات دي غلط”.

مزاعم حمل

يأتي ذلك مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة إيمي سمير غانم، وهي ترتدي ملابس فضفاضة، مرجحين أنها تخفي معالم حملها.

الظهور معًا

وكان آخر ظهور لـ إيمي سمير غانم، يوم الأحد الماضي برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، خلال العرض الخاص لفيلمه “تحت تهديد السلاح” في مصر.

كما فاجأته بحضورها العرض الخاص لفيلمه “تحت تهديد السلاح” في جدة وسافرت له من دبي إلى مدينة جدة حتى تستطيع أن تكون بجانبه.

ونشر الرداد حينها فيديو له هو وإيمي سمير غانم عند مفاجأتها له أثناء العرض الخاص على الريد كاربت.

وعلق على الفيديو قائلا: “أحلى مفاجأة في الدنيا، كنت في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح في جدة وإيمي كانت في دبي، وراجعة مصر وفي وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة، جات واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطي، وطبعًا عرفتها من عينيها على طول، إيمي جات تحضر العرض الخاص في جدة وتعملي مفاجأة”.