حقيقة تدهور صحة لافروف ونقله للمستشفى

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، الأخبار التي راجت بشأن نقله إلى المستشفى بأنها لعبة سياسية.

أخبار مزيفة

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقطع فيديو من شرفة الفندق الذي يقيم فيه عبر تليجرام، إن مثل هذه الأخبار المزيفة ليست بجديدة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات تتحدث أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست بخير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: هذا بالطبع ذروة التزييف.

حقيقة مرض بوتين

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو للافروف، جالسًا في الهواء الطلق في فناء مرتديًا سروالًا قصيرًا ويقرأ وثائق.

وردًا على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن الصحفيين الغربيين يكتبون كذبًا على مدى 10 سنوات أن فلاديمير بوتين مريض.

لعبة سياسية

وأضاف لافروف (72 عامًا) بابتسامة ساخرة: هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية. الصحفيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقًا، عليهم أن يكتبوا الحقيقة.

وأوضح لافروف أنه سيجري عدة اجتماعات مخطط لها على هامش قمة مجموعة العشرين، غدًا الثلاثاء.

وقال حاكم بالي إن لافروف بصحة جيدة وكان في المستشفى لإجراء فحص طبي.