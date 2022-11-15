حقيقة تعليق الدراسة في مصر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، تعليق الدراسة في المدارس بسبب الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا المنتشر بين الأطفال.

حالة وحيدة

وقالت الوزارة: إنه لا توجد أي نيه لتأجيل امتحانات شهر نوفمبر للطلاب في صفوف النقل، مؤكدة أن الحالة الوحيدة التي يمكن إعادة امتحان الشهر فيها هي وجود شهادة عذر طبي للطالب المتغيب، وقرار إعادة الامتحان للطالب سيكون من خلال موجه المادة بالإدارة.

من جانبه دعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لعدم القلق أو الخوف من الفيروس الجديد، مؤكدًا أننا في فترة تغير الفصول وبداية الدخول للشتاء، وهذا شيء طبيعي، فضلًا عن أنها ليست ظاهرة وبائية.

وأردف في مداخلة لبرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد أن أكثر الأعراض انتشارًا للفيروس المخلوي التنفسي هو تكسير الجسم والاحتقان الشديد، فضلًا عن ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ما سبب القلق والخوف لدى المواطنين بسبب تشابه أعراضه مع فيروس كورونا.

وأوضح أنه بعد إجراء المسوح ثبت تواجد هذا النوع من الفيروسات بنسبة 73%، مؤكدًا أنه لا حاجة لتعليق الدراسة بسبب انتشار هذا الفيروس.

ودعا إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.