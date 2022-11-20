حكم مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل قليل عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة السعودية والأرجنتين بعد غدٍ في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مباريات كأس العالم 2022.

وسيدير الحكم صاحب الـ 42 عامًا المباراة التي تُقام على ملعب ” لوسيل” في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة.

وسبق لـ الحكم فينتشيتش إدارة بعض المباريات في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 مثل مباراة ” إسبانيا والسويد، سويسرا وتركيا”.

مباراة السعودية والأرجنتين

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج علق على اقتراب موعد مباراة السعودية والأرجنتين قائلًا في وقت سابق: “لو نتعادل مع الأرجنتين سنتقدم خطوة جبارة، لا أستطيع الانتظار، المباراة تُقلقني، الله يمر هاليومين على خير”.

وأضاف الفراج: ” هل الجماهير تشعر بالتفاؤل أم العكس في مباراة الأرجنتين، حقيقة المباراة مهمة وصعبة للغاية”.

وواصل الأخضر اليوم الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث كانت التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

وكان المنتخب السعودي خاض آخر مباراة ودية له قبل المونديال أمام المنتخب الكرواتي وخسر بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي.

مباريات الأخضر في المونديال

المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وسبق لـ الأخضر التأهل لنهائيات كأس العالم 5 مرات قبل تأهله لمونديال قطر 2022، حيث كانت أفضل نتيجة له هي الوصول لدور ثمن النهائي في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.