حكم مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل قليل عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة السعودية والأرجنتين بعد غدٍ في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مباريات كأس العالم 2022.
وسيدير الحكم صاحب الـ 42 عامًا المباراة التي تُقام على ملعب ” لوسيل” في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة.
وسبق لـ الحكم فينتشيتش إدارة بعض المباريات في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 مثل مباراة ” إسبانيا والسويد، سويسرا وتركيا”.
وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج علق على اقتراب موعد مباراة السعودية والأرجنتين قائلًا في وقت سابق: “لو نتعادل مع الأرجنتين سنتقدم خطوة جبارة، لا أستطيع الانتظار، المباراة تُقلقني، الله يمر هاليومين على خير”.
وأضاف الفراج: ” هل الجماهير تشعر بالتفاؤل أم العكس في مباراة الأرجنتين، حقيقة المباراة مهمة وصعبة للغاية”.
وواصل الأخضر اليوم الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث كانت التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
وكان المنتخب السعودي خاض آخر مباراة ودية له قبل المونديال أمام المنتخب الكرواتي وخسر بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي.
المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.