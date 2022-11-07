Icon

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية Icon رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم Icon تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين Icon الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس Icon وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
إضافة لمبادرات تقنية

حلول مبتكرة بمؤتمر المدني للتعامل مع الطوارئ

2022-11-07 الساعة 10:17
حلول مبتكرة بمؤتمر المدني للتعامل مع الطوارئ
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، بمدينة الرياض، اليوم، المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ، الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجمعية الجغرافية السعودية، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

59 هدفًا لـ رومارينيو يعتلي بهم صدارة هدافي الاتحاد

Img

900 ريال غرامة قيادة مركبة ملوثة للبيئة

حلول ابتكارية:

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مبتكرة وتقنيات حديثة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث، وتم تدشين (هاكاثون الدفاع المدني) ضمن فعالياته بالتعاون مع شركة علم، وتمنح المديرية العامة للدفاع المدني الفرصة للراغبين في تقديم حلول ابتكارية وأفكار ومبادرات تقنية تسهم في تحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحماية مكتسبات الوطن ومقدراته، فضلًا عن دعم المحتوى المحلي من التجهيزات الفنية لأعمال الدفاع المدني وتحقيق كفاءة الإنفاق المالي، واستثمار الإمكانات الكبيرة التي تسخرها الدولة فـي سبيل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الأمنية وفق أفضل المعايير العالمية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التسجيل في منصة الهاكاثون على الرابط هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترجيحات بتحديث جديد بعد تعطل السناب
تكنولوجيا

ترجيحات بتحديث جديد بعد تعطل السناب

تكنولوجيا
وفاة وإصابتان في سقوط مركبة من جسر...
حصاد اليوم

وفاة وإصابتان في سقوط مركبة من جسر...

حصاد اليوم
مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض
السعودية اليوم

مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض

السعودية اليوم
المسابقة الدولية للقرآن للعسكريين
السعودية اليوم

المسابقة الدولية للقرآن للعسكريين

السعودية اليوم
استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية
السعودية اليوم

استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية

السعودية اليوم
حالة تكون فيها الإنفلونزا الموسمية قاتلة
حصاد اليوم

حالة تكون فيها الإنفلونزا الموسمية قاتلة

حصاد اليوم
الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله
الرياضة

الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله

الرياضة
تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022
الترفيه

تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022

الترفيه