حماسة مثيرة في قرية WWE بمرسول بارك

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بحماسة شديدة يستعد جمهور موسم الرياض لمشاهدة نزال “كراونجول”، حيث أصبحت منافسات (WWE) العالمية جزءًا من موسم الرياض، هذه الرياضة اللي يتابعها بحماس ومتعة مئات الملايين حول العالم.
وأعلن موسم الرياض على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: الجمهور مبسوط، وبحماسة مستمتع.. بقرية WWE بمرسول بارك، نِزال “كراون جول” ينتظرك بكرة، احجز تذكرتك
ويمكن للزوار حجز التذكرة والاستمتاع بمشاهدة العرض من خلال التسجيل هنا
تعد قرية WWE هي الأولى من نوعها، حيث تتواجد في منطقة حية بها ألعاب ممتعة وترفيهية في كل زاوية.
ومن المقرر أن تفتح القرية أبوابها حصريًّا لـ3000 شخص، وهم الذين يحملون تذكرة ما قبل الافتتاح لـ WWE كراون جول، مع فرصة للقاء والتصوير مع النجوم.