Icon

صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو Icon نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان Icon أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث Icon ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
ضمن موسم الرياض

حماسة مثيرة في قرية WWE بمرسول بارك

2022-11-04 الساعة 11:19
حماسة مثيرة في قرية WWE بمرسول بارك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

بحماسة شديدة يستعد جمهور موسم الرياض لمشاهدة نزال “كراونجول”، حيث أصبحت منافسات (WWE) العالمية جزءًا من موسم الرياض، هذه الرياضة اللي يتابعها بحماس ومتعة مئات الملايين حول العالم.

قد يهمّك أيضاً
Img

سفير باكستان: العيش في المملكة أفضل من كندا

Img

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

بحماسة مستمتع

وأعلن موسم الرياض على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: الجمهور مبسوط، وبحماسة مستمتع.. بقرية WWE بمرسول بارك، نِزال “كراون جول” ينتظرك بكرة، احجز تذكرتك

ويمكن للزوار حجز التذكرة والاستمتاع بمشاهدة العرض من خلال التسجيل هنا

قرية wwe

تعد قرية WWE هي الأولى من نوعها، حيث تتواجد في منطقة حية بها ألعاب ممتعة وترفيهية في كل زاوية.
ومن المقرر أن تفتح القرية أبوابها حصريًّا لـ3000 شخص، وهم الذين يحملون تذكرة ما قبل الافتتاح لـ WWE كراون جول، مع فرصة للقاء والتصوير مع النجوم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن...
أخبار أمنية

القبض على مقيم لإيوائه مخالفين لنظام أمن...

أخبار أمنية
هيفاء وهبي بحفل السعودية: المملكة صارت عالمية
السعودية اليوم

هيفاء وهبي بحفل السعودية: المملكة صارت عالمية

السعودية اليوم
موعد المباراة المقبلة لـ منتخب السعودية
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ منتخب السعودية

الرياضة
النيابة العامة: التسول محظور بكافة صوره
السعودية اليوم

النيابة العامة: التسول محظور بكافة صوره

السعودية اليوم
ألعاب الطفل في معرض الكتاب لتنمية المهارات
السعودية اليوم

ألعاب الطفل في معرض الكتاب لتنمية المهارات

السعودية اليوم
أوسبينا سعيد بالنصر ويفضله على المرينجي
حصاد اليوم

أوسبينا سعيد بالنصر ويفضله على المرينجي

حصاد اليوم
هدافو الشباب في دوري المحترفين
الرياضة

هدافو الشباب في دوري المحترفين

الرياضة
أساليب جديدة للنصب والاحتيال بالتجارة الإلكترونية
السعودية اليوم

أساليب جديدة للنصب والاحتيال بالتجارة الإلكترونية

السعودية اليوم