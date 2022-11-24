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حماس معلق أجنبي على هدف الدوسري بمباراة الأرجنتين

2022-11-24 الساعة 12:33
حماس معلق أجنبي على هدف الدوسري بمباراة الأرجنتين
المواطن - الرياض

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أبدى معلق من كوريا الجنوبية حماساً شديداً وتفاعلاً كبيراً بعد إحراز نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري هدفه بمباراة السعودية ضد الأرجنتين، أول أمس الثلاثاء، والتي فاز فيها الأخضر على الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مواجهات الدور الأول بمباريات كأس العالم 2022 في قطر.

تفاعل وحماس

وبحسب ما نشر حساب القنوات الرياضية السعودية عبر برنامج ليالي المونديال، مساء أمس الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرص المعلق الكوري الجنوبي بمباراة السعودية والأرجنتين – والتي كللت بفوز الأخضر بهدفين لهدف على الأرجنتين – على التفاعل والحماس الشديد مع هدف سالم الدوسري (هدف الفوز).

فوز السعودية

ونجح الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحويل تأخره ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إلى فوز تاريخي بثنائية، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بعد تعادل بولندا والمكسيك سلبيًا.

وحقق الأخضر أكثر من رقم قياسي بعد فوزه على الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد لقب كأس العالم 2022، وأبرزها؛ أنه أصبح أول منتخب آسيوي يهز شباك التانغو بأكثر من هدف في تاريخ المونديال.

سالم الدوسري

يُعد النجم سالم الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وتأمل الجماهير في مواصلة تألقه بمونديال قطر 2022.

تألق سالم

ويُعتبر سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، حيث إنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات تحت قيادته برصيد 26 لقاء، بمعدل 2192 دقيقة، خلف المتصدر محمد كنو بـ29 مواجهة.

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