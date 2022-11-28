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خلال حفلته يوم 8 ديسمبر

حماقي يشعل مسرح بوليفارد سيتي بالأدرينالين

2022-11-28 الساعة 8:31
حماقي يشعل مسرح بوليفارد سيتي بالأدرينالين
المواطن - الرياض

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أعلنت صفحة فعاليات موسم الرياض، اليوم الاثنين، عن حفلة المطرب المصري محمد حماقي.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر موقع “تويتر”، مقطعًا من أغنية حماقي “علو الأدرينالين”، والتي سيقدمها ضمن أغانيه في حفلته المقررة يوم 8 ديسمبر.

ويمكن حجز تذكرة الحفل من خلال الرابط هنا.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض في نسخته الجديدة بـ15 منطقة، كل واحدةٍ لها طابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

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