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متمنيًا تأهله لدور الـ16

حمدالله يدعم الأخضر قبل مواجهة المكسيك

2022-11-30 الساعة 5:05
حمدالله يدعم الأخضر قبل مواجهة المكسيك
المواطن - الرياض

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دعم مهاجم الاتحاد، المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراته المرتقبة ضد المكسيك.

حمدالله يدعم السعودية

وكتب عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بالتوفيق وحظ سعيد للمنتخب السعودي الشقيق والتأهل إن شاء الله”.

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ويُشارك حمدالله مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وبات قريبًا من التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كرواتيا المتصدرة.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر يسعى للتأهل

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويحتاج الأخضر إلى الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، لضمان التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022، فيما يكفيه التعادل، إلا أن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.

وقبل مباريات اليوم في الجولة الثالثة بمونديال قطر، يتواجد الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

المنتخب السعودي - الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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