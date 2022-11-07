حمدالله يمنح النصر 84 مليون ريال !

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يبدو أن الحوار التلفزيوني الذي أجراه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أمس، قد يؤدي إلى توريطه في دفع مبلغ مالي كبير لفريقه السابق، نادي النصر.
اللاعب المغربي كان رحل عن صفوف النصر في نوفمبر من العام الماضي، بعد فسخ العقد معه لأسباب مشروعة على حد وصف النادي العاصمي، لكن اللاعب المغربي تقدم بشكوى ضد النصر إلى الفيفا، حيث حكمت له بحصوله على 13 مليون ريال من النصر.
واعترف حمدالله أمس في حواره التلفزيوني أنه كان يُفكر في الانتقال لنادي الاتحاد وقتما كان عقده ساريًا مع النصر، وهو ما يخالف ما ذكره في التحقيقات أنه لم يُفكر في مغادرة النصر قبل فسخ العقد.
وطالبت جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر باستغلال تصريحات اللاعب المغربي لتقديم شكوى ضده والمطالبة بحصول النادي العاصمي على 84 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ عقد اللاعب المغربي لأسباب مشروعة.
يذكر أن النجم المغربي كان أكد في حواره التلفزيوني على صعوبة عودته لنادي النصر، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه يود الاستمرار في صفوف نادي الاتحاد.
الكحلاوي محمد
على النصر ان لا ينشأ ما قدمه له حمدالله في دور السعودي أحب الفريق وأحبه الجمهور حتى خارج السعودية فالمسامح كريم ان كل ما وقع يقع في العالم الرياضي وشكرا