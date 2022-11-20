حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية
قال حمد القاضي عضو مجلس شورى سابق: إن نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر من إيجابياته.
حمد القاضي (عضو مجلس شورى سابق): نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر من ايجابياته
@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0s5u70dXchقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 20, 2022
وأكد القاضي، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، اليوم الأحد، أن كل تنظيم يعتبر تجربة، ومن حق أي جهة أن تجرب أي تنظيم ترى فيه الصالح، والإيجابيات.
يرى عضو مجلس الشورى السابق، أن نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر إيجابياته لعدة أسباب، أهمها أن المناهج تنتهي في الفصلين ويبدو أنه ليس هناك ما يقدمونه في الفصل الثالث، ولا شيء يعلمونه ولا يدرسونه إلا لو زادت المناهج.
وتابع: الفصل الثالث مجرد حضور، وإعادة بعض الفقرات وهكذا.