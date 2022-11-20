حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب

قال حمد القاضي عضو مجلس شورى سابق: إن نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر من إيجابياته.

وأكد القاضي، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، اليوم الأحد، أن كل تنظيم يعتبر تجربة، ومن حق أي جهة أن تجرب أي تنظيم ترى فيه الصالح، والإيجابيات.

سلبياته أكثر من إيجابياته

يرى عضو مجلس الشورى السابق، أن نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر إيجابياته لعدة أسباب، أهمها أن المناهج تنتهي في الفصلين ويبدو أنه ليس هناك ما يقدمونه في الفصل الثالث، ولا شيء يعلمونه ولا يدرسونه إلا لو زادت المناهج.

وتابع: الفصل الثالث مجرد حضور، وإعادة بعض الفقرات وهكذا.