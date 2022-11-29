حيل بسيطة عليك اتباعها لإطالة عمر البطارية

أوصى عدد من الخبراء ببعض الخطوات البسيطة التي تستطيع إحداث فرق ملموس في إطالة عمر البطارية.

الشاشة المتغيرة

ويمكن لمستخدمي آيفون أن يطيلوا عمر البطارية عبر خطوة بسيطة، يمكن القيام بها في ثوانٍ قليلة، وفقًا لموقع شي فايندس.

ونصح الخبراء بضرورة تخلي مستخدمي هاتف آيفون عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيًّا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة، أكثر مما نتصوره.

ولأجل التوقف عن تغيير صورة الخلفية، يمكن لمستخدم آيفون أن يذهب إلى قسم صورة الخلفية والسطوع، وعندئذ، بوسعه أن يختار صورة ثابتة من الألبوم أو الصور الموجودة سلفًا في الجهاز.

لا يُستحب إبقاؤها

كما تعتبر التطبيقات الذكية المحملة على الهاتف من بين أكثر الأشياء التي تستنزف طاقة البطارية؛ ولذلك لا يُستحب إبقاؤها مفتوحة طيلة الوقت.

ويعتمد عمر البطارية بالأساس على وتيرة استخدام الهاتف وما فيه من خدمات، كما أن طريقة الشحن قد تؤثر بدورها.

شاحن غير أصلي

ومن بين الأخطاء المرتكبة خلال شحن هاتف آيفون: استخدام شاحن غير أصلي، أو شحن الجهاز بشكل مستمر حتى وإن كان الجهاز في غير حاجة إلى ذلك.

ويحذر خبراء التقنية من شحن الهاتف طيلة الليل، كما يوصون بعدم شحن هاتف آيفون عندما يكون عليه غطاء واقٍ.