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تنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة

حيوان مفترس يهاجم شابًا.. والحياة الفطرية تعلق

2022-11-23 الساعة 2:56
حيوان مفترس يهاجم شابًا.. والحياة الفطرية تعلق
المواطن - الرياض

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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم رصد مقطع الفيديو الذي يُظهر تعرض شاب لهجوم من حيوان مفترس داخل إحدى الاستراحات، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة وفقًا للأنظمة والقوانين.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك ردًا على بلاغ وُرد لها من قبل أحد مغردي موقع “تويتر”، بعد تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر لحظة هجوم الحيوان المفترس على الشاب ومحاولة افتراسه، ليتمكن عدد من الأشخاص المتواجدين بالمكان من تخليصه والسيطرة على الحيوان.

وعلق المغرد بالقول “تربية الحيوانات المفترسة ما فيها أمان”، فيما استنكرت مغردة الأمر قائلة “واخذينه من بيئته ويسوون فيه كدة ضرب وتعذيب يرضيكم هذا”.

وأكدت مغردة أن ما فعلوه يعد مخالفة قائلة: “جايبينها من بيئتها وهم عارفين أنها مفترسة وإذا هاجمتهم ضربوها ضربًا مؤلمًا”.

مخالفة

ورد المركز “نشكر لك اهتمامك وحرصك، ونفيدك بأنه تم رصد الفيديو مسبقًا والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة وفقًا للأنظمة والقوانين”. وأوضح المركز أنه يمكن تقديم البلاغات عبر منصة فطري عبر الرابط (هنا).

تهديد حياة الإنسان

وكان المركز الوطني للحياة الفطرية حذر في وقت سابق من مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة. وقال المركز في إنفوجراف على حسابه الرسمي بـ”تويتر” إن تربية الحيوانات المفترسة قد ينتج عنها ما يلي:

  1. الإصابة بالأمراض والأوبئة.
  2. قد تتسبب الحيوانات المفترسة في مهاجمة الإنسان وتشكيل الخطر على حياته.
  3. تؤدي لاختلال التوازن البيئي بسبب إبعادها عن بيئتها الأصلية.

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