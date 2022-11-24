حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة

أعل المركز الوطني للأرصاد، أن حي الأمير فواز سجل أعلى كمية هطول أمطار في محافظة جدة، اليوم الخميس، حيث وصلت إلى 169 ملي.

وقال المركز في مقطع فيديو تحديثي لحالة الطقس في جدة، على موقع تويتر: إنه تم تخفيض درجة التحذير على محافظة جدة، حيث أصدرت تنبيهًا متقدمًا، لكن تم رفع درجة التنبيه إلى تحذير، وذلك على السوحل الجنوبية بمنطقة مكة المكرمة.

وتابع: مع توقع اسمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال جريان السيول لذلك نلفت الانتباه.

وتوقع المركز ازياد غزارة الأمطار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، مع ارتفاع منسوبها في الطائف.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.