عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
أعل المركز الوطني للأرصاد، أن حي الأمير فواز سجل أعلى كمية هطول أمطار في محافظة جدة، اليوم الخميس، حيث وصلت إلى 169 ملي.
🎥| آخر تحديث لهطول #الأمطار على #جدة#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/jaovmPz1TYقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) November 24, 2022
وقال المركز في مقطع فيديو تحديثي لحالة الطقس في جدة، على موقع تويتر: إنه تم تخفيض درجة التحذير على محافظة جدة، حيث أصدرت تنبيهًا متقدمًا، لكن تم رفع درجة التنبيه إلى تحذير، وذلك على السوحل الجنوبية بمنطقة مكة المكرمة.
وتابع: مع توقع اسمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع احتمال جريان السيول لذلك نلفت الانتباه.
وتوقع المركز ازياد غزارة الأمطار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، مع ارتفاع منسوبها في الطائف.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.