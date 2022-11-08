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خاطر بحياته لتوصيل شاشة تلفزيون!

2022-11-08 الساعة 1:25
خاطر بحياته لتوصيل شاشة تلفزيون!
المواطن - متابعة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يخاطر بنفسه من أجل توصيل شاشة تلفزيون.

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وفي الفيديو يمكن رؤية شخص يُخاطر بنفسه على دراجة نارية من أجل توصيل شاشة تلفزيون.

وأظهر الفيديو شخصًا يقود الدراجة، بينما الآخر يمسك بالشاشة ويحاول مقاومة شدة الهواء، الذي يدفعه للخلف.

وتفاعل الرواد مع مقطع الفيديو، حيث تمنى البعض لهما السلامة.

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