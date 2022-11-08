خاطر بحياته لتوصيل شاشة تلفزيون!

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم ولي العهد يغادر إلى مصر والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يخاطر بنفسه من أجل توصيل شاشة تلفزيون.
وفي الفيديو يمكن رؤية شخص يُخاطر بنفسه على دراجة نارية من أجل توصيل شاشة تلفزيون.
وأظهر الفيديو شخصًا يقود الدراجة، بينما الآخر يمسك بالشاشة ويحاول مقاومة شدة الهواء، الذي يدفعه للخلف.
وتفاعل الرواد مع مقطع الفيديو، حيث تمنى البعض لهما السلامة.