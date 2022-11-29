خالد الفالح: قطاع السياحة يؤثر على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن قطاع السياحة يؤثر على الأنواع المختلفة من الاقتصاد، مستشهدًا على ذلك بتأثر عدد من القطاعات عندما خسر قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.

مساهمة السياحة بالناتج المحلي

وشدد الفالح خلال فعاليات القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، بالرياض، على ضرورة ألا يكون مساهمة هذا القطاع 10 أو 15% فقط من الناتج المحلي بل يجب أن تزيد عن ذلك بكثير.

دعم القطاع السياحي

وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل دعم القطاع السياحي، مضيفا أن المملكة تعمل على الاستثمار في القطاع السياحي للارتقاء به.

وكانت أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة قد انطلقت في العاصمة الرياض صباح اليوم الثلاثاء.

وتستضيف القمة أكثر من 450 رائدًا في مجال السفر لمناقشة كيفية مساهمة السياحة في الاستدامة والابتكار والبنية التحتية والانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.