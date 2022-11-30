خالد بيومي لـ لاعبي الأخضر: ننتظركم لكتابة التاريخ

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يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ( الأخضر) مواجهة مصيرية وقوية، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، عندما يلتقي نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.
وكتب الناقد الرياضي المصري خالد بيومي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: اليوم نحتاج إلى 11 مقاتلًا داخل الملعب للمنتخب السعودي أمام المكسيك.
وأضاف خالد بيومي عبر موقع تويتر: نعلم جيدًا مدى قدرتكم وقوتكم ومستواكم المبهر الذي شرف المملكة والوطن العربي بإذن الله ننتظركم لكتابة التاريخ وأنتم تستحقون أن تتواجدوا ضمن سطور التاريخ.
ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.