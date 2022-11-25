خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور

شهدت الرياض أمس الخميس 24 نوفمبر أمسية غنائية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم الشركة السعودية الرائدة “بنش مارك”، ليلة وصفها الفنان خالد عبدالرحمن بـ “أجمل جمهور” على مسرح أبو بكر سالم.

وليد الشامي يستهل الحفل

وبدأ الحفل الفنان وليد الشامي مرحبا بالجمهور قائلًا: “يسعدني ويشرفني أن أقف للمرة الثالثة على مسرح الفنان أبو بكر سالم” معبرًا عن شكره للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وكانت أول أغانيه “يردون” وأكمل بعدها عددًا من أغانيه التي طالب بها الجمهور ومنها “ذهب ذهب، الصدفة، طبعي من الله… “وغيرها وأنهى دوره في الأمسية مباركًا للمنتخب السعودي فوزه في مونديال كأس العالم.

استقبال خالد عبدالرحمن

بعد ذلك صعد الفنان خالد عبدالرحمن على المسرح واستقبله جمهوره بحفاوة، من جهته عبر مخاوي الليل عن شكره للهيئة العامة للترفيه ومنسوبيها ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، إضافةً إلى الشركة المنظمة “بنش مارك” ووصف تواجدهم بالمثمر، كما قدم التهاني للمنتخب السعودي على فوزه في المونديال، وانتهى بالتنويه على مشاركته الجميلة في مسرحية (ملحمة نمر بن عدوان) قائلًا: “يسعدني ويشرفني أن أشارك في مسرحية ملحمة نمر بن عدوان اللي فيها أبطال ونجوم ونجمات والملحمة وهي من إنتاج فتيات سعوديات، وهذا ما شجعني، فالمرأة اليوم دورها فعال في مجال الأعمال الفنية”.

مسرح أبو بكر سالم

كما غنى خالد مجموعة منوعة من أغانيه، جمع فيها بين الحديث والقديم، وكان لجلسة العود نصيب من الأمسية حيث تفاعل الجمهور مع أوتار العود، وصوت خالد عبدالرحمن على أغانٍ حفرت في ذاكرة الجمهور، مثل تذكار، أنت أجمل.. وغيرها.

يذكر أن مسرح أبو بكر سالم على موعد السبت 26 نوفمبر مع ليلة تخص الفن السوداني، يحييها كل من الفنان جمال فرفور والفنانة إيمان الشريف والفنان طه سليمان.