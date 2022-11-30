خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

أكد وزير الشباب والرياضة المصري السابق خالد عبدالعزيز، أن هذا العام 2022 هو عام منتخب السنغال، الذي استطاع الصعود إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم بنسختها الحالية بعد الفوز على قطر والإكوادور والخسارة أمام هولندا.

عام السنغال

وكتب خالد عبدالعزيز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: إنه عام “السنغال” منتخب المحترفين وبدون (ساديو ماني).

وتابع عبدالعزيز عبر تويتر: إذا لم يكن لدينا ٥٠ لاعباً وطنياً محترفاً (على الأقل) في أقوى الدوريات الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا فلن يكون المنتخب المصري منافساً للكبار.. قد نكسب مباراة أو نؤدي أداءً متميزاً لكن منافسة الكبار شيء آخر.

طاقة بشرية

واتفق معه في الرأي، الناقد والمحلل الرياضي المصري، خالد بيومي، قائلًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: اتفق معاك معالي الوزير بس إحنا اتاخرنا كتير في التخطيط للمستقبل ولكن ما زال لدينا وقت.. مصر لديها طاقة بشرية شبابية لا توجد في أوروبا ودول أخرى.

منتخب قوي

واستطاع المنتخب السنغالي تحقيق الفوز على نظيره المصري في المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتتويج بها، وأيضًا انتزاع بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 على حساب الفراعنة في المباراة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، وأخيرًا استطاع “أسود التيرانجا” الوصول إلى الدور التالي من مونديال قطر 2022 ليكرر إنجازه السابق في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.