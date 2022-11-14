خبر سيء لمرضى ألزهايمر

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في ظل تشبث مرضى ألزهايمر بخطوط الأمل للحصول على عقار جديد، أعلنت شركة روش أن التجارب التي كانت تجريها بشأن عقار تجريبي لم تتوصل إلى الهدف المرجو منها.
قالت الشركة، اليوم الاثنين، إن الدراستين اللتين أجريتا معا لم تصلا إلى الهدف المرجو المتمثل في إثبات أن العقار “جانتيروماب” يمكن أن يحافظ على قدرات مثل التذكر وحل المشكلات والتوجيه والرعاية الشخصية للمرضى في المراحل المبكرة من ألزهايمر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
أجرت شركة الأدوية السويسرية دراستين متطابقتي التصميم، تضم كل واحدة منهما حوالي 1000 مشارك، تم اختيار المتطوعين بشكل عشوائي بحيث يتلقى بعضهم عقار جانتيروماب والبعض الآخر دواء وهميًا.
قالت الشركة، في بيان، إن العقار ارتبط بانخفاض نسبي في تدهور الأعراض بنحو 8 با% في إحدى الدراستين و6 % في الدراسة الأخرى عند المقارنة بين من تلقوا العقار ومن تم إعطاؤهم عقارًا وهميًا، لكنها أضافت أن هذه النتائج لا يُعتد بها من الناحية الإحصائية.
وارتفعت أسهم شركتي “بيوجين” و”إيلي ليلي” الأمريكيتن لصناعة الأدوية واللتين تطوران علاجات منافسة لمرض ألزهايمر، بنسبة 3.8 % و2.3 % على التوالي في تداولات ما قبل السوق.
وأحرزت بيوجين في سبتمبر نجاحًا مفاجئًا على عقار تجريبي لمرض ألزهايمر طورته مع شركة إيساي.
وقالت الشركتان، في ذلك الحين، إن عقارهما التجريبي “ليكانيماب” أبطأ تطور مرض ألزهايمر بنسبة 27 % مقارنة مع دواء وهمي في تجربة كبيرة على المرضى في المراحل المبكرة من ظهور الأعراض.