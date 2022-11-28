خبير اقتصادي: مطار الملك سلمان نقلة نوعية للعالم

أكد أستاذ الإعلام الاقتصادي د. شجاع البقمي، أن مطار الملك سلمان سيكون نقلة نوعية على مستوى مطارات العالم، ونموذجًا يحتذى به.

وأشاد البقمي، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، بالمشروع، مضيفًا: أن يكون هناك مشروع بهذا الحجم، ومطار بهذه الإمكانيات، وأن يبدأ من حيث انتهت دول العالم المتقدم، فيعتقد أنه سيكون إضافة قوية للمملكة من حيث الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل.

ولفت البقمي إلى أن المشروع يتماشى مع إستراتيجية المملكة الواعدة بإنشاء مشروعات كبيرة وبنية تحتية.

مطار الملك سلمان

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض، متوقعًا أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًّا في اقتصاد المملكة غير النفطي.

وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، حيث يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كيلو مترًا مربعًا، ليشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو مترًا مربعًا من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.