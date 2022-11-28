خبير اقتصادي: مطار الملك سلمان نقلة نوعية للعالم

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
أكد أستاذ الإعلام الاقتصادي د. شجاع البقمي، أن مطار الملك سلمان سيكون نقلة نوعية على مستوى مطارات العالم، ونموذجًا يحتذى به.
فيديو | أستاذ الإعلام الاقتصادي د. شجاع البقمي: مطار الملك سلمان سيكون نقلة نوعية على مستوى مطارات العالم ونموذجا يحتذى به#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/5sNX18aiogقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022
وأشاد البقمي، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، بالمشروع، مضيفًا: أن يكون هناك مشروع بهذا الحجم، ومطار بهذه الإمكانيات، وأن يبدأ من حيث انتهت دول العالم المتقدم، فيعتقد أنه سيكون إضافة قوية للمملكة من حيث الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل.
ولفت البقمي إلى أن المشروع يتماشى مع إستراتيجية المملكة الواعدة بإنشاء مشروعات كبيرة وبنية تحتية.
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض، متوقعًا أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًّا في اقتصاد المملكة غير النفطي.
وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، حيث يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كيلو مترًا مربعًا، ليشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو مترًا مربعًا من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.