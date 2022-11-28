Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إضافة للناتج المحلي

خبير اقتصادي: مطار الملك سلمان نقلة نوعية للعالم

2022-11-28 الساعة 10:35
خبير اقتصادي: مطار الملك سلمان نقلة نوعية للعالم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد أستاذ الإعلام الاقتصادي د. شجاع البقمي، أن مطار الملك سلمان سيكون نقلة نوعية على مستوى مطارات العالم، ونموذجًا يحتذى به.

وأشاد البقمي، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، بالمشروع، مضيفًا: أن يكون هناك مشروع بهذا الحجم، ومطار بهذه الإمكانيات، وأن يبدأ من حيث انتهت دول العالم المتقدم، فيعتقد أنه سيكون إضافة قوية للمملكة من حيث الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل.

ولفت البقمي إلى أن المشروع يتماشى مع إستراتيجية المملكة الواعدة بإنشاء مشروعات كبيرة وبنية تحتية.

مطار الملك سلمان

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد بمدينة الرياض، متوقعًا أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًّا في اقتصاد المملكة غير النفطي.

وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، حيث يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كيلو مترًا مربعًا، ليشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو مترًا مربعًا من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم