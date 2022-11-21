خبير يحذر من اختراق الواتساب

حذر خبير تقني من عمليات تهكير واختراق في تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.

وقال سالم الحربي في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر: الحذر ينشط حاليًّا هكرز ينشرون روابط مزورة تدعي أنها لجروبات واتساب ومجرد الدخول لها وإدخال بياناتك يتم اختراق حسابك ونشر الرابط من حسابك واختراق جهات اتصالك.

جروبات الواتساب

يذكر أن الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض كان قد حذر في وقت سابق من طريقة منع أي شخص من إضافة المستخدم في جروبات الواتساب.

وقال السبيعي، عبر حسابه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: إنه يمكن مع أي شخص من إضافتك في جروبات الواتساب من خلال الخطوات التالية: الإعدادات، الخصوصية، المجموعات، جهات الاتصالات باستثناء، إلغاء الكل.