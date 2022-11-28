خسارة كوريا الجنوبية ضد غانا في مباراة مثيرة

انتهت مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا اليوم، بفوز المنتخب الغاني بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر.

كوريا الجنوبية ضد غانا

وبدأت المباراة بضغط هجومي من المنتخب الغاني حيث سجل محمد ساليسو الهدف الأول للمنتخب الغاني بالدقيقة الـ24.

ثم عاد المنتخب الغاني وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد قدوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

وانتهى الشوط الأول بتفوق غانا على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، عاد المنتخب الكوري بقوة وأحرز هدفين خلال 3 دقائق عبر اللاعب تشو سيونج من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ58 والـ61.

ونجح منتخب غانا بعد ذلك في العودة وخطف الفوز بإحرازه الهدف الثالث عبر اللاعب محمد قدوس في الدقيقة الـ68.

فوز ثمين لـ غانا

وأصبح رصيد المنتخب الغاني بعد الفوز 3 نقاط في المجموعة السابعة في المونديال، بينما أصبحت الأمور صعبة على منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك نقطة واحدة.

وتُقام ضمن مباريات المجموعة الثامنة اليوم، مباراة البرتغال وأوروجواي التي تنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن مباراة كوريا الجنوبية وغانا، شهدت في نهايتها طرد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لمدرب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو بعد اعتراضه على نهاية المباراة دون منح الفرصة للاعبي كوريا الجنوبية لتنفيذ ركلة ركنية.