خسارة كوريا الجنوبية ضد غانا في مباراة مثيرة

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انتهت مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا اليوم، بفوز المنتخب الغاني بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر.
هدف غانا "68": كوريا الجنوبية 2-3 غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @theKFA pic.twitter.com/E7cZ4LU4nWقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وبدأت المباراة بضغط هجومي من المنتخب الغاني حيث سجل محمد ساليسو الهدف الأول للمنتخب الغاني بالدقيقة الـ24.
ثم عاد المنتخب الغاني وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد قدوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.
وانتهى الشوط الأول بتفوق غانا على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية دون رد.
هدف غانا "24": #غانا 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars@ghanafaofficial pic.twitter.com/EYGoV80vNb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
هدف غانا "34": #كوريا_الجنوبية 0-2 #غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial pic.twitter.com/Eoer7p0zgt
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وفي الشوط الثاني من مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، عاد المنتخب الكوري بقوة وأحرز هدفين خلال 3 دقائق عبر اللاعب تشو سيونج من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ58 والـ61.
ونجح منتخب غانا بعد ذلك في العودة وخطف الفوز بإحرازه الهدف الثالث عبر اللاعب محمد قدوس في الدقيقة الـ68.
وأصبح رصيد المنتخب الغاني بعد الفوز 3 نقاط في المجموعة السابعة في المونديال، بينما أصبحت الأمور صعبة على منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك نقطة واحدة.
هدف كوريا الجنوبية "61": #كوريا_الجنوبية 2-2 #غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @GhanaBlackstars @ghanafaofficial pic.twitter.com/dRo6vmlSwn
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وتُقام ضمن مباريات المجموعة الثامنة اليوم، مباراة البرتغال وأوروجواي التي تنطلق في تمام العاشرة من مساء اليوم.
جدير بالذكر أن مباراة كوريا الجنوبية وغانا، شهدت في نهايتها طرد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لمدرب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو بعد اعتراضه على نهاية المباراة دون منح الفرصة للاعبي كوريا الجنوبية لتنفيذ ركلة ركنية.
هدف كوريا الجنوبية "58": #كوريا_الجنوبية 1-2 #غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA pic.twitter.com/xvZXy4Ajn4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022